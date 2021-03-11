Bilim insanları, Mars'taki karanlık çizgilerin sırrını çözdü

Bilim insanları, yeni yayınlanan bir çalışmayla Mars'taki karanlık çizgilerin neden oluştuğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları, Mars'ın Palikir ve Krupac kraterlerinin yanında yaşanan heyelanlarla ilgili son 10 yıldır bilgi sahibi.

Önceki çalışmalar, karanlık çizgilerin Mars'ın yüzey altındaki klor tuzları ve yüksek miktardaki sülfat arasındaki kimyasal tepkimelerle ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ancak yeni yapılan çalışma, bulguların kapsamını daha da genişletti.

Bilim insanları, eriyen buzun Mars'ın tuzlu zemin altı permafrostuyla (donmuş toprak) birleştiğini, bunun da bir kimyasal tepkiye neden olarak “sıvı benzeri akan bir sulu çamur” oluşturduğunu tespit etti.

ÇAMUR, HEYELAN ÇİZGİLERİNİ OLUŞTURUYOR

Araştırmacılar, söz konusu çamurun Mars yüzeyinde tekrarlayan ve eğim çizgileri (recurring slope lineae –RSL) olarak adlandırılan karanlık ve dar çizgiler bırakan heyelanlara neden olduğunu gözlemledi.

MARS'TA YAŞAM İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yeni bulgular, Mars'ta eskiden yaşam olup olmadığına dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Araştırmanın baş yazarı ve Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması Enstitüsü'nden (SETI) Janice Bishop, çamurun şu anda herhangi bir canlıya ev sahipliği yapmak için fazlasıyla tuz içerdiğini, ancak iki ya da üç milyar yıl önce durumun böyle olmayabileceğini söylüyor.