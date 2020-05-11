Bilim insanları, oksijene ihtiyaç duymayan hayvan keşfetti

Bilim insanları, hayatta kalmak için oksijene ihtiyacı olmayan ilk hayvanı buldu.

Hepimizin bildiği gibi evrenin değişmez bazı gerçekleri bulunuyor. Canlıların oksijen olmadan yaşayamayacağı da bu gerçeklerden bir tanesi. Ancak son yapılan bir araştırma, bu gerçeği yeniden düşünmemize neden olabilir.

By yılın başlarında yapılan bir araştırma, denizanası benzeri bir parazitin mitokondriyal genoma sahip olmadığını ve bu nedenle yaşamak için oksine ihtiyaç duymadığını ortaya çıkardı.

NEFES ALMADAN YAŞIYOR

Solunumun en temel yapılarından biri olan mitokondriler, oksijeni parçalayarak adenozin trifosfataz adlı molekülleri oluşturuyor. Oluşturulan bu molekül ise hücrelere güç veriyor. Ancak keşfedilen parazit canlıda bu organelin olmaması, canlının oksijene ihtiyaç duymadığı ve bu nedenle de nefes almadığı anlamına geliyor.

Bilim insanları, bu canlının oksijen olmadan nasıl hayatta kalabildiğini henüz bulabilmiş değil. Bazı varsayımlara göre söz konusu canlı, barındığı canlıdan adenozin trifosfataz elde ediyor olabilir. Ancak bu iddia henüz kanıtlanabilmiş değil.