Bilim insanları, onlarca haydut gezegen keşfetti

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) verilerinden elde edilen görüntüler, onlarca haydut gezegeni ortaya çıkardı.

Doğduğu yıldız sisteminden ayrılarak uzaya savrulan ve başıboş bir şekilde dolaşan gök cisimlerine haydut gezegen adı veriliyor.

Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) tesislerinde elde edilen binlerce görüntüyü analiz eden bilim insanları, onlarca haydut gezegen tespit etti.

Galaksinin Güneş sistemine nispeten yakın bir bölgesinde keşfedilen gizemli cisimler, Dünya'dan yaklaşık 420 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

70'İ HAYDUT GEZEGEN

Araştırmacılar, 170 olası gezegen belirlerken, bunlardan en az 70'inin haydut gezegen olduğu açıklandı.





Yeni araştırma, şimdiye dek bilinen haydut gezegen sayısını ikiye katladı. Keşif, tek seferde tespit edilen, bu türden en büyük gezegen grubu oldu.

Haydut gezegenlerin belirli bir yörüngeleri olmadığı için, bunları gözlemlemek oldukça zor.

Bu tür gezegenler, yıldızlarının yörüngesini çoktan terk ettiğinden, tespit edilen bir gezegeni yeniden incelemek bile mümkün olmuyor.

Yeni araştırmada, gezegenlerin doğduğu andan beri yaydığı ve artık ısı adı verilen zayıf radyasyon izine odaklanıldı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın güçlü teleskoplarıyla bu zayıf radyasyonu takip eden gökbilimciler, Akrep ve Yılancı takımyıldızları arasında serbest dolaşan gezegenleri saptamayı başardı.