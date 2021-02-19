Bilim insanları, Sibirya'daki dev deliklerin sırrını çözdü

Bilim insanları, Sibirya'da 2013'ten beri görülen ve gizemli dev patlamalar sonrası oluşan deliklerin sırrını çözmeyi başardı.

Sibirya'da 2013'ten beri görülen patlamalar, zaman zaman korkutucu boyutlara ulaşabiliyor.

Sibirya tundrasında geçen yıl buz ve kayaları yüzlerce metre öteye fırlatan şiddetli bir patlama meydana gelmiş ve dev bir çukur oluşmuştu. Üstelik bu çukur, 2013'ten bu yana meydana gelen patlamalar sırasında oluşan 17. çukurdu.

Rusya Bilimler Akademisi ve Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, bölgede henüz oluşum aşamasında olan üç yeni krater daha tespit etti.

PATLAMALARIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Drone'la bölgeyi fotoğraflayan, 3 boyutlu modelleme ve yapay zeka olanaklarından yararlanan araştırmacılar, oluşan patlamaların iklim değişikliğinden kaynaklı olabileceğini buldu.

Bilim insanları drone kullanarak, oluşan deliklerin 3 boyutlu modellemesini yaptı ve incelemelerde bulundu.

Kraterin alt kısmında sıradışı mağaralar ve oyuklar olduğunu gösteren model, bilim insanlarının varsayımlarını büyük ölçüde doğruladı.

Metan gazı, buzdaki bir oyukta birikiyor ve bir tümsek oluşturuyordu. Giderek büyüyen bu tümsek, patlamanın ardından geride büyük bir krater bırakıyordu. Ancak araştırmacılar, metanın kaynağını henüz belirleyebilmiş değil.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE METAN

Metan, ısıyı hapseden ve gezegeni ısıtmada karbondioksitten çok daha etkili olan oldukça güçlü bir gaz. Sibirya'daki donmuş topraklar da bu metanı büyük ölçüde depoluyor.

Ancak son zamanlarda iklim değişikliği nedeniyle, yazların daha sıcak geçmesi, bir kapak görevi gören donmuş toprak tabakasını zayıflatarak gazın sızmasını kolaylaştırıyor. Bu da patlamaları kaçınılmaz kılıyor.



