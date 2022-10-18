Bilim insanları, şimdiye kadar görülen en parlak ışığı gözlemledi

Bilim insanları, şimdiye kadar görülen en parlak ışığı gözlemledi

Bilim insanları, Güneş'ten 30 kat daha büyük bir yıldızın ölümünden kaynaklanan gama ışını patlamasını görüntüledi.

Bilim insanları, Güneş'ten 30 kat daha büyük bir yıldızın ölümünden kaynaklanan gama ışını patlaması tespit etti.

Söz konusu gama ışını patlamasının, Dünya'dan 2,4 milyar ışık yılı uzaklıkta meydana geldiği ve18 trilyon volt gücünde olduğu belirtildi.

Araştırmacılar hala ışığı izlemeye devam ederken, söz konusu olayın Güneş’in tüm ömrü boyunca ürettiği aynı miktarda enerjiyi serbest bırakmış olabileceği ve dünyadaki radyo iletişimini etkilediği açıklandı.

Patlamayı kara delik tetikledi

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, ışığın muhtemelen bir kara deliğin oluşumu tarafından tetiklendiğini açıkladı.

Bilim insanları, bu patlamayı şimdiye kadar görülen en parlak ışık olarak tanımladı.

Şili'deki Gemini Güney teleskobunda kızılötesi aletler kullanarak ışığı gözlemleyen Brendan O'Connor, "Hem foton miktarı hem de bize ulaşan fotonların enerjisi açısından gerçekten rekor kırıyor. Bu kadar yakın ve bu kadar parlak bir ışığı izlemek, gerçekten yüz yılda bir görülen bir olaydır.” diye konuştu.