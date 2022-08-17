Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı’nı geri getirecek

Bilim insanları, 1930'larda nesli tükenen Tazmanya kaplanını gen düzenleme yöntemiyle geri getirmeyi amaçlıyor.

Gen düzenleme teknolojisi, DNA'nın canlı bir organizmanın genomuna eklendiği, silindiği, modifiye edildiği veya yer değiştirildiği genetik mühendisliğe deniyor.

Bilim insanları, 1930'larda nesli tükenen Tazmanya Kaplanı’nı gen düzenleme yöntemiyle dünyaya kazandırabilmek için milyonlarca dolara mâl olarak bir proje üzerinde çalışıyor.

10 yıl içinde geri gelecek

Avustralya ve ABD’den bilim insanlarının başladığı projeyle, nesli tükenen Tazmanya Kaplanı'nın kök hücre ve gen düzenleme teknolojisiyle 10 yıl içinde yeniden oluşturulması planlanıyor.

Bilim insanları, benzer bir DNA’ya sahip keseli hayvan türünden kök hücreler almayı, gen düzenleme teknolojisi kullanarak nesli tükenmiş hayvanı yeniden canlandırmayı planlıyor.

Tazmanya Kaplanı nüfusu, Avustralya’ya insanların ulaşmasıyla azalmaya başlamıştı. Son Tazmanya kaplanı, 1936’da bir hayvanat bahçesinde hayatını kaybetmişti.

Proje gerçekleşirse tarihte ilk kez bir tür nesli tükendikten sonra kurtarılmış olacak. Öte yandan başka uzmanlar, böyle bir olayın ancak bilim kurgu filmlerinde gerçekleşebileceğini söylüyor.