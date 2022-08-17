Petrol
92.86
0.56%
Euro
18.2879
0.23%
Dolar
17.9635
0.28%
Altın
1.024
0.25%
Borsa
294
0.90%
Bitcoin
430.094
-1.14%
BTXN Coin
6.12
-1.92%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı’nı geri getirecek

    Bilim insanları, 1930'larda nesli tükenen Tazmanya kaplanını gen düzenleme yöntemiyle geri getirmeyi amaçlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı’nı geri getirecek

    Gen düzenleme teknolojisi, DNA'nın canlı bir organizmanın genomuna eklendiği, silindiği, modifiye edildiği veya yer değiştirildiği genetik mühendisliğe deniyor.

    Bilim insanları, 1930'larda nesli tükenen Tazmanya Kaplanı’nı gen düzenleme yöntemiyle dünyaya kazandırabilmek için milyonlarca dolara mâl olarak bir proje üzerinde çalışıyor.

    10 yıl içinde geri gelecek

    Avustralya ve ABD’den bilim insanlarının başladığı projeyle, nesli tükenen Tazmanya Kaplanı'nın kök hücre ve gen düzenleme teknolojisiyle 10 yıl içinde yeniden oluşturulması planlanıyor.

    Bilim insanları, benzer bir DNA’ya sahip keseli hayvan türünden kök hücreler almayı, gen düzenleme teknolojisi kullanarak nesli tükenmiş hayvanı yeniden canlandırmayı planlıyor.

    Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı’nı geri getirecek #1

    Tazmanya Kaplanı nüfusu, Avustralya’ya insanların ulaşmasıyla azalmaya başlamıştı. Son Tazmanya kaplanı, 1936’da bir hayvanat bahçesinde hayatını kaybetmişti.

    Proje gerçekleşirse tarihte ilk kez bir tür nesli tükendikten sonra kurtarılmış olacak. Öte yandan başka uzmanlar, böyle bir olayın ancak bilim kurgu filmlerinde gerçekleşebileceğini söylüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı
    Gündem

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı

    10 milyon kök kenevir ele geçirildi
    Gündem

    10 milyon kök kenevir ele geçirildi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir