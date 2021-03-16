Bilim insanları, su altı teleskobunu Baykal Gölü'ne batırdı

Baykal Gölü’ne, Kuzey yarımküredeki en büyük derin su altı nötrino teleskobu olan Baikal-GVD’nin batırıldığı ve göreve başladığı açıklandı.

Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Kuzey yarımküredeki en büyük derin su altı nötrino teleskobu olan Baikal-GVD’nin Baykal Gölü'ne batırıldığı ve araştırmalara başladığı açıklandı.

Küresel cam ile paslanmaz çelik modüllerden oluşan su altı teleskobu Baikal-GVD, elektrik yükü olmayan ve kütlesi sıfıra yakın olan atom altı parçacık nötrinolarını gözlemleyecek.

NÖTRİNOLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ

Nötrino; ışık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklara deniyor.

Bilim insanları, nötrinoların yeni oluşmakta veya ölmekte olan galaksilerin derinliklerinden Dünya'ya ulaşabileceğine ve evrende milyarlarca yıl önce nerede ve ne olduğu konusunda bilgi verebileceğine inanıyor.

Rusya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya'dan bilim insanlarından oluşan Baikal-GVD ekibi, teleskobu aşağı indirmek için Baykal'ın donmuş yüzeyine dikdörtgen bir delik açtı ve gölün derinliklerine indirdi.

Baikal-GVD'nin ilk aşaması 2015 yılında tamamlandı ve ilk aşamada teleskop 192 optik modülden oluşuyordu. Teleskobun son hali ise 288 optik modüle sahip.

Nötrinoları gözlemleyen teleskoplar, genellikle berrak sulara yerleştiriliyor; çünkü temiz sular, gözlemlenmesi oldukça zor parçacıkları tespit etmek için ideal ortamlardır.

Bunun da ötesinde, Baykal Gölü'nün derin olması ve yılın iki ayı boyunca kalın buz tabakasıyla kaplı olması, teleskobun nötrinoları daha iyi gözlemlemesine yardımcı olacak.

Nötrinoları gözlemleyen bir başka teleskop ise şu anda Antarktika'nın donmuş buz tabakasının altında yer alıyor. Ice Cube isimli bu teleskop, ilk olarak 2010 yılında göreve başladı ve Güneş sistemi dışından gelen onlarca nötrino tespit etti.

