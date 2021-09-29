Bilim insanları uyardı: 40 yaş altındakiler korkunç şeyler görecek

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre şu anda 40 yaşının altında olanlar, gelecekte oldukça zorlu dünya koşullarında hayatta kalmaya çalışacak.

Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyor, iklim değişiyor ve Dünyamız felakete doğru sürükleniyor. Son yıllarda dev fırtınalar, aşırı soğuklar ve orman yangınları gibi birçok felaket yaşanıyor.

Her ne kadar günümüzde karbon emisyonunu sıfırlamak ve kirliliği azaltmak için çeşitli adımlar atılsa da bilim insanlarına göre artık çok geç.

Science dergisinde geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bir araştırmaya göre gelecek nesiller, çok daha fazla ekolojik felaketle karşı karşıya kalacak.

40 YAŞ ALTINA UYARI

Araştırmanın baş yazarı ve iklim bilimci Wim Thiery, her bir neslin bir önceki nesilden daha şiddetli havalar ve felaketler göreceğini söyleyerek, "Bugün 40 yaş altındaki kişiler, gelecekte eşi benzeri görülmemiş felaketlere ve hava olaylarına maruz kalacak." dedi.



Thiery ve çalışma arkadaşlarının yaptığı araştırma göre; bu yıl doğan çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarına göre yedi kat daha fazla sıcak hava dalgası, iki kat daha fazla orman yangını ve yaklaşık üç kat daha fazla kuraklıkla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan bilim insanları, bu durumların halen öngörülenden daha da kötüleşebileceğini de söylüyor.

2050 ÖLÜMCÜL OLACAK

Northern Arizona Üniversitesi'nde görev alan bilim insanlarına göre, sıcaklıkların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılına geldiğimizde insan eliyle salınan karbonun etkileri de zirveye ulaşacak ve ölümcül bir hal alacak.

Şu anda dünyanın birçok bölgesinde, ısıdan kaynaklı ölümlerin sayısında artış var. Araştırmacılar, gelecekte daha fazla kişinin ölebileceğinden endişe ediyor.

Artan sıcaklığın bitkilerin fotosentez yapma oranlarında düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunan bilim insanları, gelecekte ormanların da yok olacağını söylüyor.