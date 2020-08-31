Bilim insanları uyardı: Gece telefona bakmak sperm kalitesini düşürüyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, gece cep telefonu veya tablet kullanan erkeklerin sperm yoğunluğu, hareketliliği ve etkin hareketliği azalıyor.

Son yıllarda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor.

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, özellikle gece sık sık telefonla vakit geçiren erkeklerin pek de hoşuna gitmeyecek.

Araştırmaya göre, akşam ve yattıktan sonra elektronik cihazların yaydığı ışığa daha fazla maruz kalmak, sperm kalitesindeki düşüşü de beraberinde getiriyor.

GECE TELEFON KULLANANLARIN SPERM VERİLERİ DÜŞÜK ÇIKTI

Bulgulara göre, gece cep telefonu veya tablet kullandığını bildiren erkeklerde sperm yoğunluğu, hareketlilik ve etkin hareketlilik (spermin "yüzme" kabiliyeti) gibi verilerin hepsi düşük çıktı.

İsrail'deki Assuta Tıp Merkezi'nin Uyku ve Yorgunluk Enstitüsü'nde araştırma ve geliştirmeden sorumlu araştırmacı Dr. Amit Green, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akşam ve yatma vaktinden sonra akıllı telefon ya da tablet kullanımıyla sperm kalitesindeki düşüş arasında ilişki olduğu görülüyor. Ayrıca telefonun yanı sıra tablet ve televizyon ışığına maruz kalmanın da sperm yoğunluğunu düşürdüğünü gördük."

SPERM İÇİN UYKU OLDUKÇA ÖNEMLİ

Araştırma aynı zamanda, uyku süresi uzadıkça sperm sayısının ve etkin hareketliliğinin arttığını da gösterdi. Diğer yandan uykusuzluğun sperm kalitesinde düşmeyle bağlantılı olduğu sonucuna ulaşıldı.