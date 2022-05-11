Bilim insanları uyardı: Rekor sıcaklıklar geliyor

2022-2026 yılları arasında rekor düzeyde sıcaklıkların görülebileceğini belirten uzmanlar, felaketler konusunda uyardı.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya'nın ısınmasının insan da dahil pek çok tür açısından yarattığı tehditlerin yanı sıra, gelecekte tüm dünya tehdit altında kalabilir.

Dünyanın ortalama sıcaklığı ilk olarak, 2015 yılında 19. yüzyılın ortalarında kaydedilen sıcaklıklar olarak düşünülen sanayi öncesi seviyelerin 1 derece üzerine çıktı.

1 derece ısınma, yangınlara neden olabiliyor

Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, küresel sıcaklıklardaki artış 1 derece çevresinde kaldı ve 2016 ve 2020, kaydedilen en sıcak yıllar oldu.

Bilim insanları, yaklaşık 1 derecelik ısınmanın geçen yıl ABD, Avrupa ve Sibirya'da görülen benzeri görülmemiş orman yangınlarına ve şu anda Hindistan ve Pakistan'ı vuran şiddetli ısı dalgaları gibi önemli olaylara neden olduğunu söyledi.

Artışın devam etme ihtimali çok yüksek

Bilim insanları, önümüzdeki beş yıldan birinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derecenin üstüne çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu konusunda uyardı.

Çalışma ayrıca, 2022 ile 2026 arasındaki sıcaklıkların, sanayi öncesi seviyelere göre 1.1 derece ile 1.7 derece arasında daha yüksek olacağını gösteriyor.

Bu nedenle uzmanlar; gelecekte orman yangınları, aşırı sıcaklar, seller vb. felaketlerin sıklıkla görüleceği konusunda uyarıda bulundu.

2020 yılında Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaltılmaması halinde, küresel sıcaklıklar 2300 yılına kadar 50 milyon yıldır görülmeyen seviyelere ulaşacak.

Çalışmanın ortak yazarlarından Profesör James Zachos'a göre, küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar, daha önce tahmin edilenden çok daha yüksek olacak.