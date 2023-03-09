Bilim insanları uzayda tonlarca su keşfetti Bilim insanları, bir toz bulutunun içindeki uzak bir yıldızda bol miktarda su keşfettiklerini duyurdu.

Yıllar boyunca uzayda yaşam ihtimallerini araştıran bilim insanları, genellikle suyun varlığına dair kanıt arıyor.

Su bulunan yerde yaşamın da olabileceği düşüncesi doğrultusunda hareket eden bilim insanları, şaşırtıcı bir keşfe imza attı.

Araştırmacılar, bir toz bulutunun içindeki uzak bir yıldızda bol miktarda su keşfettiklerini duyurdu.

1300 ışık yılı uzakta

V883 Orionis adı verilen sistemde yer alan yıldız, yaklaşık 1300 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Yapılan bu keşif ile Güneş sistemimizdeki suyun kökenleri hakkında yeni bulguların ortaya çıkabilir.

Gök bilimcilerden oluşan ekip, toz bulutu içerisindeki suyun kimyasını araştırmak için Şili'deki büyük bir radyo teleskopu olan ALMA'yı kullandı.

Ekip yaptığı araştırma ile V883 Orionis'in, Dünya'nın tüm okyanuslarında sahip olduğundan en az 1200 kat daha fazla su içerdiğini ortaya koydu.