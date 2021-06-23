Bilim insanları, Venüs'te jeolojik aktivite belirtileri tespit etti

Bilim insanları, Venüs'ün yüzeyinde jeolojik aktivite tespit ettiklerini ve bunun, Dünya'daki kıtaların hareket etmesine benzediğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, 2028 yılında DAVINCI+ ve VERITAS görevleriyle Venüs'e araç göndereceklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Avrupa Uzay Ajansı da EnVision isimli uzay aracı ile 2030’lu yıllarda Venüs’ü ziyaret edecek.

JEOLOJİK AKTİVİTE TESPİT EDİLDİ

İngiltere’deki Royal Holloway Üniversitesi'nden Paul Byrne, Dr. Richard Ghail ve ABD New York'taki Columbia Üniversitesinden Prof. Sean Solomon ve meslektaşları, Venüs'ün alçak bölgelerindeki kayalık kabuk blokların döndüğünü ve birbirlerine paralel olarak hareket ettiğini tespit etti.

Araştırmacılar, NASA'nın 1989'da fırlatılan ve 1994'e kadar aktif olan Magellan uzay aracı tarafından toplanan verileri kullanarak yüzey yapılarını haritaladı.

Venüs'ün kayalık dış tabakasının, hareketli tektonik plakalardan oluşan bir mozaik şeklinde bölünmüş olan Dünya'nınkinin aksine, tek bir parça halinde olduğu düşünülüyordu. Fakat bulgular, geleneksel görüşün aksine; çok canlı, jeolojik aktivitelerin gerçekleştiği bir gezegenin mevcut olabileceğini ortaya koydu.

Magellan uzay aracının görüntülerinin bilgisayar modellemelerinin sonuçları, kabuğun altında dönen erimiş kayanın (magma), yüzeyde gerilme, kırılma ve bozulmaya neden olabileceğini gösterdi.

Dolayısıyla Venüs'ün tektonik aktivitesinin, 2,5 ila 4 milyar yıl önce, Dünya'daki ısı akışının daha yüksek ve kayalık dış tabakanın daha ince olduğu Arkeen dönemine benzeyebileceği kaydedildi.

AKTİVİTELER DÜNYA'NINKİNE BENZİYOR

Araştırmanın baş yazarı Paul Byrne açıklamasında, "Venüs'te, tıpkı Dünya'daki gibi iç kuvvet tarafından yönlendirilen, daha önce tanınmayan bir tektonik deformasyon modeli belirledik." dedi.

Araştırmada, Venüs’ün yüzeyinde hareket eden 100-1000 kilometre uzunluğundaki blokların, aynı zamanda Çin'in Şiçuan Havzası, Avustralya'nın Amadeus Havzası, Çek Cumhuriyeti'nin birçok bölgesinin altında bulunan Bohem Masifi gibi Dünya’da bulunan kabuklara da benzediği kaydedildi.