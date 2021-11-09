Bill Gates, açık ara dünyanın en zengini olma unvanını kaçırdı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1998 yılında sahip olduğu 2,06 milyar Microsoft hissesinin büyük bir kısmını satmamış olsa, şu anda açık ara dünyanın en zengin insanı olacaktı.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, 325 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda.

BILL GATES BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise şu anda 138 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4. insanı konumunda.

Bill Gates, eğer elindeki Microsoft hisselerini satmasaydı şu an Elon Musk ve Jeff Bezos'un toplamından daha varlıklı olabilirdi.

Microsoft'un kurucusu, 1998 yılında 2,06 milyar Microsoft hissesine sahipti. Gates'in 1998'de sahip olduğu 2,06 milyar adet hissenin cuma günkü kapanış fiyatlarına göre değeri günümüzde 693 milyar dolar ediyor.

Bu da ünlü milyarderi şu anda açık ara dünyanın en zengin iş insanı yapacaktı. Ancak Gates, hisselerinin büyük bir çoğunluğunu 2020'de yönetim kurulundan ayrılmadan önce elden çıkarmıştı.