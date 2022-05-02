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    Bill Gates: Jeffrey Epstein ile görüşerek büyük bir hata yaptım

    Amerikalı milyarder, hapishanedeki hücresinde ölü bulunan Epstein hakkında yeni açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 12:18
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    Bill Gates: Jeffrey Epstein ile görüşerek büyük bir hata yaptım

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Jeffrey Epstein hakkında duyduğu pişmanlık henüz geçmiş değil.

    Gates, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, çocuk istismarıyla suçlanan Epstein ile görüşmesinden pişmanlık duyduğunu söylemiş, "Onunla zaman geçirmek, ona inanılırlık kazandırmak büyük bir hataydı." diye konuşmuştu.

    "Ona güvenilirlik kazandıracağının farkında değildim"

    Son olarak The Times'a verdiği demeçte de Gates, benzer ifadeler kullandı. Amerikalı milyarder, Epstein ile görüşerek "büyük bir hata yaptığını" kaydetti.

    Gates, "O zamanlar, bu toplantılara katılmanın ona güvenilirlik kazandıracağının farkında değildim." dedi.

    "Görüşmem büyük bir hata"

    Açıklamasının devamında ise"Neredeyse 'Bu tür davranışları affediyorum' ya da başka bir şey diyorsunuz. Görüldüğü gibi çok açık, bunu anlamamakla büyük bir hata yaptım." şeklinde konuştu.

    Hapishanedeki hücresinde ölü bulundu

    Epstein, ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hapishanedeki hücresinde intihar etmiş, ünlü milyarderin öldürülmüş olabileceği öne sürülmüştü.

    Bill Gates: Jeffrey Epstein ile görüşerek büyük bir hata yaptım #1

    Bill Gates: Jeffrey Epstein ile görüşerek büyük bir hata yaptım #2


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