Bill Gates: Koronavirüs sorununu çözmek çok kolay

Son dönemde salgınla ilgili açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Bill Gates, koronavirüsün üstesinden gelmenin zor olmadığını söyledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin konuştu.

Daha önce pandemi hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gates, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Gates, iklim değişikliğini çözmeye ilişkin "İnsanlığın şimdiye kadar yaptığı en harika şey olur." görüşünü paylaştı.

"KORONAYI SONA ERDİRMEK ÇOK DAHA KOLAY"

Koronavirüsü iklim değişikliği sorunuyla karşılaştıran Amerikalı milyarder iş insanı, salgını sona erdirmenin "çok daha kolay" olacağını iddia etti.

Aşıların bir yılda icat edildiğine dikkat çeken Gates, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Salgın sona erecek. Şimdi onları (aşıları) ölçeklendirmeye ve varyantlara uyarlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bill Gates: Koronavirüs sorununu çözmek, iklim değişikliğinden çok daha kolay ViDEO

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TAHMİNİ

Bill Gates, iklim konusundaki tahminini de paylaşarak, "Ne yazık ki iklim değişikliği, yüzyılın sonuna kadar yılda 5 kattan fazla ölüme neden olacak." diye konuştu.