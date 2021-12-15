Bill Gates: Toplantılar artık sanal dünyada olacak

Bill Gates, üç yıl içinde online toplantıların büyük bir kısmının artık metaverse (sanal evren) üzerinden gerçekleştirileceğini iddia etti.

BD’li teknoloji devi Facebook, geçtiğimiz günlerde ismini ‘Meta’ olarak değiştirmiş ve metaverse evrenine sağlam bir adım atmıştı.

Facebook, insanların ortak sanal alanlarda var olabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan metaverse adlı sanal dünyanın oluşumunu desteklemek için milyarlarca dolar yatırım yapacak.

Facebook'un bu hamlesi, metaverse evrenlerine olan ilgiyi daha da artırdı. Hatta birçok metaverse kripto para projesi, Facebook'un hamlesinden sonra sert yükselişler yaşadı.

BILL GATES'TEN METAVERSE AÇIKLAMASI

Bill Gates, uzaktan çalışma toplantılarının geleceğinin farklı noktaları gösterdiğine inanıyor ve bu toplantıların çoğunun, önümüzdeki üç yıl içinde metaverse evreninde gerçekleştirileceğini tahmin ediyor.

Pandeminin, ofis tabanlı personel için evde çalışmakta nasıl devrim yarattığını anlatan Gates, teknolojinin uzaktan çalışmayla daha fazla entegre olacağını sözlerine ekledi.

