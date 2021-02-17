Bill Gates: Zengin ülkeler yapay ete geçmeli

Daha önceki açıklamasında inekleri küresel ısınmadan sorumlu tutan Amerikalı milyarder Gates, zengin ülkelere çağrı yaptı.

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bu kez iklim değişikliği konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gates, inovasyonun her ülke için emisyonları azaltmayı veya önlemeyi daha ucuz hale getireceğini söyledi.

GATES'TEN YAPAY ET ÖNERİSİ

Technology Review dergisine konuşan Gates, "yapay et" fikrini gündeme getirdi.

Gates'e, bitki bazlı ve laboratuvarda yetiştirilen etlerin küresel olarak protein sorununa tam çözüm olabileceğini düşünüp düşünmediği soruldu.

Afrika ve diğer yoksul ülkeler için emisyon başına sığır eti miktarını önemli ölçüde artırmak için hayvan genetiğini kullanmaları gerekeceğini belirten Amerikalı milyarder, şunları söyledi:

"TÜM ZENGİN ÜLKELER YÜZDE 100 YAPAY ETE GEÇMELİ"

"En yoksul 80 ülkenin yapay et yiyeceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yüzde 100 yapay sığır etine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı lezzet alabilirsiniz. Tadı zamanla daha da iyileştirilecektir."

"İNEKLER, KÜRESEL ISINMADAN SORUMLU"

Bill Gates, 2019 yılında CNN International'da katıldığı bir programda, "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var." ifadelerini kullanmıştı.

Gates, ineklerin çıkardığı gazların küresel ısınmada payı olduğunu dile getirmiş, bu durumun önemli bir sorun olduğu görüşünü paylaşmıştı.