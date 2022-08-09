Bill Gates'ten iklim değişikliği mesajı

Amerikalı milyarder, hava şartlarının yol açabileceği en kötü etkilerden kaçınmayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliğiyle mücadele hakkında değerlendirmede bulundu.

Gates, Amerikalıların iklim değişikliğinin yol açtığı sel ve orman yangınları gibi etkilerden muzdarip olduğunu belirterek, "Aşırı sıcaklıklar ve kuraklık on milyonlarca insanı etkiliyor." dedi.

"Bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok"

Şarkul Avsat'a yazan Gates, "Kongre, iklim kriziyle mücadelenin yanı sıra ülkemizin enerji güvenliğini güçlendirme, şirketler için fırsatlar yaratma ve Amerikalıların hayatlarını iyileştirme şansına sahip. Bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Gates, yazısında, "2022 Enflasyonu Düşürme Yasası, belki de Amerikan tarihindeki en önemli iklim mevzuatının bir parçası. Daha temiz, ucuz ve güvenli bir enerji geleceği inşa etmek için en iyi şansımızı temsil ediyor." diye ekledi.

"En zor meydan okuma"

Birçok Amerikalının enerji kesintileri ve yüksek faturalarla karşılaştığını anlatan teknoloji milyarderi, iklim değişikliği sorununun üstesinden gelmenin, insanlığın karşı karşıya geldiği en zor meydan okuma olduğuna dikkati çekti.

"Temel soru şu; hepsini nasıl yapacağız"

Gates, "Toplumlarımıza enerji temin etme, nakliyat, bir şeylerin inşası, binaları ısıtma, soğutma ve gıda yetiştirme yöntemlerimizde temel değişiklikler gerektirecek. Temel soru şu; hepsini nasıl yapacağız?

İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak istiyorsak, bunu uyumlu bir planla hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor." şeklindeki görüşlerine yer verdi.