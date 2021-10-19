Bill Gates’ten şirket çalışanına uygunsuz mesaj iddiası

Eşi Melinda Gates'le boşanma kararını açıkladığından beri adı skandallarla anılan Bill Gates'in, bu kez de bir çalışanına uygunsuz mesaj attığı öne sürüldü.

Eşi Melinda Gates'le boşanma kararını açıkladığından beri Microsoft'un kurucusu Bill Gates hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Bir zamanlar örnek gösterilen iş insanlarından biri olan Gates, boşandıktan sonra çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

Business Insider'ın haberine göre eski çalışanları, Gates'i "zorba ve kadın avcısı" olarak nitelendirmişti.

Bir dönemler striptiz kulüplerin müdavimi olarak tanımlanan Bill Gates'in, birçok kadın çalışana yemek teklifinde bulunduğu iddia edildi.

KADIN ÇALIŞANA UYGUNSUZ MESAJ İDDİASI

Bir Microsoft çalışanıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 65 yaşındaki Gates’le ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. 2020’de Microsoft’taki aktif görevini bırakan Gates’in, 2008 yılında bir çalışanıyla girdiği e-posta trafiği şirket yetkililerinin dikkatini çekti.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’ın iddialarına göre, o dönem halen şirketi yöneten ve evli olan Gates’in gönderdiği e-postalarda uygunsuz tekliflerde bulunduğu belirtildi.

Gelen bilgilere göre, Microsof’ta dönemin Başkan Yardımcısı Brad Smith ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lisa Brummel, durumu fark eder etmez Gates ile konuştu. Bunun sonucunda Gates, söz konusu uygunsuz içerikli e-postaları göndermeyi bıraktı.

GATES CEPHESİNDEN YALANLAMA

Guardian gazetesine açıklama yapan Gates’in basın sözcüsü, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi ve iddiayı ortaya atanları bilgisizlikle suçladı.

Daha önce ise Bill Gates’in uzun süredir eşini aldattığı, farklı kadınlarla yemeğe çıkarken otomobil değiştirdiği iddia edilmişti.

Hatta Vanity Fair dergisine konuşan iki Microsoft çalışanı, Bill Gates’in şirkete Mercedes otomobiliyle geldiğini, kadınlarla buluşacağı sırada ise bir asistanının işe getirdiği altın rengi Porsche otomobili kullandığını söylemişti.