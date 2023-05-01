Bir devrin sonu! Clubhouse çalışanlarının yarısından fazlasını kovacak Son günlerde popülerliğini kaybeden Clubhouse, çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkarma kararı aldı.

ensonhaber.com

Sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak 2021 yılında oldukça ses getirmişti. Uygulama, son aylarda ise popülerliğini kaybetmiş durumda.

Uygulamanın kurucuları Paul Davison ve Rohan Seth, çalışanların yarısından fazlasıyla yolların ayrılacağını açıkladı.

Clubhouse, koronavirüs kapanmalarının tüm dünyada sürdüğü 2020’de sadece davetiyeyle kullanıcı kabul eden bir uygulama olarak öne çıkmıştı.

Türkiye’de 2021’in ocak ayı itibarıyla popüler hâle gelen uygulama, pek çok kişi tarafından arkadaşlarıyla bir araya gelmenin bir yöntemi olarak kullanılmıştı.

Rakip sayısı arttı

Twitter Spaces, Facebook Live Audio Rooms ve Spotify Live gibi platformlar ise Clubhouse'un rakipleri olarak yayınlanmıştı.