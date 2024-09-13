Bir döneme damga vurmuştu: Flappy Bird, 10 yılın ardından geri dönüyor 10 yıl önce oldukça popüler olan, ancak daha sonra yayından kaldırılan efsane oyun Flappy Bird, yeniden mağazalardaki yerini alacak.

Haber Merkezi

Bir zamanlar akıllı telefonların vazgeçilmez oyunlarından biri olan Flappy Bird, 10 yıl aradan sonra yeniden oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

2014 yılında beklenmedik bir şekilde geliştiricisi tarafından kaldırılan oyun, basit yapısına rağmen milyonlarca insanı ekran başına kilitleyerek büyük bir popülerlik kazanmıştı.

2014 yılında orijinal geliştirici Dong Nguyen, günlük 50 bin dolarlık reklam geliri elde ettiği bildirilmesine rağmen oyunu uygulama mağazalarından kaldırmıştı.

YENİ FLAPPY BIRD NELER SUNACAK

Oyunun yeni versiyonunda, klasik oynanışın yanı sıra birçok yenilik yer alacak. Oyuncular, yeni karakterler, farklı oyun modları ve çok oyunculu seçenekleriyle daha zengin bir deneyim yaşayabilecekler.

Ayrıca, oyunun ilerleme özellikleri sayesinde oyuncular kendi rekorlarını kırarak daha fazla motive olacaklar.

Flappy Bird, internet tarayıcılar dahil olmak üzere birden fazla platformda ekim ayı sonuna kadar piyasaya sürülecek.

2025’te iOS ve Android platformuna çıkış yapacak olan yeni Flappy Bird, orijinal geliştirici Nguyen'den değil, "The Flappy Bird Foundation" tarafından yayınlanacak.

Flappy Bird Foundation, daha önce ticari markayı elinde bulunduran Gametech Holdings'den resmi Flappy Bird ticari markasını, orijinal oyun ve karakterin haklarını satın almıştı.

FLAPPY BIRD NEDEN BU KADAR POPÜLERDİ

Flappy Bird'ün bu kadar popüler olmasının başlıca nedenleri arasında basit ancak bağımlılık yaratan oynanışı, retro grafikleri ve herkes tarafından kolayca erişilebilir olması yer alıyor.

Oyunun zorluğu, oyuncuları sürekli olarak tekrar denemeye teşvik ederek uzun saatler boyunca ekrana bakmalarını sağlıyordu.