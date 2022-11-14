Bir gözetleme yazılımı Samsung modellerini hedef aldı

Bir Google güvenlik araştırmacısı, bazı Samsung telefonlarının saldırıya uğradığını söyledi.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Bir Google güvenlik araştırmacısı, bazı Samsung telefonlarının, birbirine bağlı üç farklı “sıfır-gün” açığını kullanan ticari bir gözetleme yazılımı satıcısı tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Exynos işlemcili Samsung modellerini hedef alıyor

Google Project Zero güvenlik araştırmacısı Maddie Stone, söz konusu saldırının Exynos çipi kullanan belirli Samsung telefonları hedef aldığını ve bu telefonların büyük olasılıkla Avrupa veya Orta Doğu’da satıldığını öne sürdü. Google'a göre, saldırıdan Galaxy S10, A50 ve A51 gibi telefonlar etkilendi.

Ayrıca Google, 2020 yılının sonlarında üç güvenlik açığını da Samsung’a bildirdiğini ve güvenlik yamalarının Mart 2021’de etkilenen telefonlara dağıtıldığını açıkladı.

Güvenlik açıkları çoktan kapatılmış olsa da özellikle resmi Android mağazası haricinde yüklenen uygulamalar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.