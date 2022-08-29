Bir Güneş lekesi son 2 günde 10 kat büyüdü

Gezegen büyüklüğünde bir Güneş lekesinin son 2 günde 10 kat büyüdüğü ortaya çıktı.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor. Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları ve lekeleri de yakından takip ediyor.

Güneş yüzeyinde doğrudan Dünya'yı işaret eden bir lekenin iki gün içinde en az 10 kat büyüdüğü tespit edildi.

Hafta başında neredeyse hiç göze çarpmayacak boyuttaki lekenin hızla genişlemesi, gözlemcileri alarma geçirdi.

Dünya'yı etkileyebilir

Açıklamalara göre söz konusu leke büyümeye devam ederse, Dünya'yı etkileyebilecek şiddetli patlamalar meydana gelebilir.

AR3085 diye adlandırılan lekede şimdiye dek birkaç küçük patlama oldu, ama gök bilimcilere göre şu anda endişelenecek bir durum yok.

Güneş'te manyetik kuvvetin çok yoğun olduğu ve bir miktar ısının Güneş yüzeyine ulaşmasının engellendiği bölgelere Güneş lekesi adı veriliyor.

Güneş lekeleri, yıldızın fotosfer diye de bilinen ve genellikle ışık küre diye anılan en dış katmanında meydana geliyor.

Bu lekelerin sıcaklığı, çevresiyle karşılaştırıldığında daha düşük olduğu için teleskop gözlemlerinde karanlık lekeler halinde görünüyor.

Ancak yoğun manyetik alanları nedeniyle, Güneş lekeleri oldukça aktif ve sık sık patlamalar meydana geliyor.

Manyetik alan çizgileri aniden değiştiğinde koronal kütle atımı (CME) adı verilen fışkırma ortaya çıkıyor. Böylelikle uzaya savrulan radyoaktif parçacıklar, Dünya'ya ve diğer gezegenlere doğru yol alarak Güneş fırtınalarına sebebiyet veriyor.