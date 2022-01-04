Bir markanın çöküşü: Huawei, gelirlerinin üçte birini kaybetti

Son zamanlarda ABD'den yaptırımlara maruz kalan Huawei, 2021 yılında yüzde 29 daha az gelir elde etti.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, yeni çözümler arıyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, 2021'in ilk yarısında gelirlerinin yüzde 30'unu kaybetmişti.

Yıl boyunca gelir kaybını engelleyemeyen Çinli şirket, 2021 yılını bir önceki yıla göre yüzde 29 daha az gelirle kapattı. Bu da şirketin, gelirlerinin neredeyse üçte birini kaybettiği anlamına geliyor.

ABD YAPTIRIMLARININ PAYI BÜYÜK

Donald Trump yöneti tarafından siber güvenlik ve casusluk gibi sebeplerden dolayı uygulanan yaptırımlar, bu düşüşte büyük bir rol oynadı.

Şirketin yönetim kurulunda yer alan Guo Ping, gelir kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2021 yılında şirketin gelirinin yüzde 29 düşerek 99.5 milyar dolara gerilediğini aktaran Ping, “2021’de yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen müşterilerimiz ve yerel topluluklar için elimizden geleni yaptık." dedi.

Akıllı telefon bölümü ağır darbe alan Huawei, son zamanlarda ise giyilebilir cihazlar, sağlık teknolojileri ve elektrikli otomobillere ilgi gösteriyor.