Bir sonraki pandeminin kaynağı buzullar olabilir

İklim değişikliği ve doğa felaketleri, bulaşıcı hastalıkları çok daha tehlikeli hale getiriyor.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği, Dünya genelinde görülen bulaşıcı hastalıkların yüzde 58'ini daha da tehlikeli hale getiriyor.

Bir sonraki pandemi buzul kaynaklı olabilir

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, bir sonraki pandemi yarasa ya da kuşlardan değil, eriyen buzlardan ortaya çıkabilir.

Hazen Gölü'nün toprağının genetik analizleri, eriyen buzulların yakınlarında viral yayılım riskinin daha fazla olabileceğini gösterdi.

Bulgular, artan küresel sıcaklıkların buzulların erimesine neden olarak hapsolan virüs ve bakterilerin vahşi yaşama ulaşma ihtimalini artırdığını ortaya koyuyor.

Bilim insanları, donmuş halde bulunan virüslerin, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yeniden hayata döneceğini ve çeşitli hastalıkların yayılabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, bu tip ihtimallerin filmlerdeki felaket senaryolarına benzediğini, ancak küresel ısınma nedeniyle salgın ihtimalinin her geçen gün arttığını ifade ediyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) verilerine göre, iklim değişikliği hız kesmeden devam ederse 2050’ye kadar 5 milyar kişi sıtmadan etkilenebilir. Ancak güçlü ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma bu sayıyı 2 milyarın altına indirebilir.

100 bin yıl önceye dayanan bu ölümcül virüsler, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki uzun yıllar donmuş topraklarda (permafrost) bulunuyor ve bu topraklar son buz devrinden beri ilk defa günümüzde erimeye başlamıştı.