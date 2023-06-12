Bir Xiaomi modeli daha MIUI 14 güncellemesine kavuştu Xiaomi, MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Redmi Note 11 kullanıcıları için sevindirici haber geldi.

Xiaomi'nin piyasada bulunan akıllı telefonlarında kullanılan MIUI 13 arayüzü telefonlara dağıtılmaya devam ederken; Çinli şirket, çok yakında yeni sürüm olan MIUI 14 güncellemesini birçok modeline getirecek.

MIUI 14 ile kullanıcılara en akıcı ve en hafif mobil arayüzü sunmak istediklerini söyleyen Xiaomi yöneticisi Jin Fan, ayrıca kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduklarını da belirtmişti.

Bir model daha MIUI 14 aldı

Xiaomi, MIUI 14 desteğini yeni modellerine sunmaya devam ediyor. Son olarak Redmi Note 11 kullanıcıları için güncelleme yayınlandı.

öz konusu güncelleme V14.0.2.0.TGKMIXM yapı numarasıyla piyasaya çıktı. Ancak güncelleme henüz Mi Pilot kullanıcılarına ulaştığı için herkese aynı anda gelmeyeceğini belirtelim.

Mi Pilot kullanıcıları, diğer normal kullanıcılara kıyasla yeni güncellemeleri erkenden alıyor. Güncellemenin birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.