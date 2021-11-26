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    Bir yılın 16 saat sürdüğü gezegen keşfedildi

    NASA verilerini kullanan gök bilimciler, bir yılın sadece 16 saat sürdüğü gizemli bir gezegen tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 09:28
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    Bir yılın 16 saat sürdüğü gezegen keşfedildi

    Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

    Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

    NASA verilerini kullanan gök bilimciler, yıldızının etrafındaki dönüşünü 16 saat içinde tamamlayan ve Jüpiter'in yaklaşık 5 katı kütleye sahip sıra dışı bir öte gezegen keşfetti.

    BİR YIL 16 SAAT SÜRÜYOR

    Bildiğiniz gibi, Dünya'nın Güneş'in etrafındaki bir turu "yıl" olarak tanımlanıyor. Yeni gezegendeki bir yıl ise sadece 16 saat sürüyor.

    Bir yılın 16 saat sürdüğü gezegen keşfedildi #1

    EN SICAK İKİNCİ GEZEGEN

    Bilinen en kısa yörüngeye sahip olduğu aktarılan yeni gezegen, yıldızına aşırı yakınlığı nedeniyle yaklaşık 3 bin derecelik sıcaklıklara maruz kalıyor.

    Gök bilimciler bunun şimdiye kadar tespit edilen en sıcak ikinci gezegen olduğunu ifade ediyor.

    Gezegen, Herkül takımyıldızının güneydeki kısmında, Dünya'dan yaklaşık 855 ışık yılı uzaklıkta bulunan TOI-2109 yıldızının etrafında dönüyor.

    Neredeyse bir yıldız kadar sıcak olduğu belirtilen gaz devi, NASA'nın Transit Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) adlı uzay teleskobu tarafından keşfedildi.

    YUTULACAK

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları TESS verilerini inceleyerek gezegenin özelliklerini ortaya çıkardı. Araştırmacılar gezegenin bir süre sonra yıldızı tarafından yutulacağını düşünüyor.

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