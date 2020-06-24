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    Birçok Samsung telefon yeşil ekran sorunu yaşıyor

    Samsung Galaxy S20 Ultra'da görülen yeşil ekran sorunu, şimdi de başka Samsung modellerinde ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 17:54
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    Birçok Samsung telefon yeşil ekran sorunu yaşıyor #1

    Samsung, geçtiğimiz şubat ayında merakla beklenen Galaxy S20 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti.

    Ancak serinin en güçlü modeli Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, ekranın bazen yeşil renkli göründüğünden şikayet ediyordu.

    Samsung’un amiral gemisinde görülen sinir bozucu hata, Exynos 990’lı modeli kullanan kullanıcıların cihazın ekranını 120 Hz yenileme hızına getirmesi ve ekran parlaklığının yüzde 30’un altına çekilmesiyle ortaya çıkıyordu.

    Söz konusu hatanın yalnızca Exynos işlemcili modellerde görülmesi, Samsung'un yoğun eleştiriler almasına neden oldu. Şirket, daha sonra yayınladığı güncelleme ile söz konusu sorunu çözüme kavuşturmuştu.

    samsung

    YEŞİL EKRAN SORUNU  BAŞKA TELEFONLARA DA SIÇRADI

    Samsung'un ilk olarak Galaxy S20 Ultra modellerinde yaşanan yeşil ekran sorunu, şimdilerde diğer Samsung modellerinde de görülmeye başlandı.

    Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 ve Galaxy Note 10 Lite modellerinin de yeşil ekran sorunu yaşadıkları ortaya çıktı. Üstelik bu telefonların bir kısmı 120 Hz ekran yenileme hızına sahip değil.

    Samsung'un, yeni yeşil ekran sorununu tıpkı Galaxy S20 Ultra'daki gibi güncelleme ile çözmesi bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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