Birçok üreticinin belirsizlikler nedeniyle katlanabilir telefon pazarından çekildiği bildiriliyor

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Katlanabilir telefonlar, yüksek fiyatları ve karmaşık yapıları nedeniyle düşük gelirli pazarlarda beklenen ilgiyi görmedi.

Bu durum, birçok üreticiyi katlanabilir telefon pazarından çekilmeye zorluyor. Özellikle düşük gelirli pazarlara odaklanan Infinix, Itel ve Tecno gibi üreticilerin katlanabilir telefon üretimini durdurduğu bildiriliyor.

OPPO VE VIVO DA ÇEKİLİYOR

Raporda ayrıca, Oppo ve Vivo'nun da katlanabilir cihazlar üzerindeki çalışmalarını durdurduğu iddia ediliyor.

Bu iddia doğruysa, Huawei katlanabilir cihazlarını karlı bir şekilde satabilen tek Çinli telefon üreticisi olabilir.

DÜŞÜK TALEP VE YÜKSEK MALİYETLER

Katlanabilir telefonların düşük gelirli pazarlarda tutunamamasının temel nedenleri arasında yüksek fiyatlar, karmaşık yapı ve onarım maliyetleri yer alıyor.

Ayrıca, teknolojinin kendisinin arızalara daha yatkın olması, bütçe dostu üreticileri risk almaktan alıkoyuyor.

Bu gelişmeler, katlanabilir telefon pazarında bir daralmaya işaret ediyor. Düşük gelirli pazarlardaki alıcılar, daha pahalı alternatiflerle baş başa kalabilir.

Bu durum, zengin ve fakir bölgeler arasında akıllı telefonlara erişim konusunda bir uçurum oluşturabilir.

Şimdilik, Xiaomi'nin Mix Flip telefonları, bütçesi kısıtlı tüketiciler için bir seçenek olmaya devam ediyor.

Ancak, diğer üreticilerin de pazarda kalıcı olması için fiyatlar ve dayanıklılık gibi konularda iyileştirmeler yapması gerekiyor.