Birkaç dakikada tam şarj: Xiaomi'den 200W hızlı şarj destekli telefon

Xiaomi'nin, 200W hızlı şarj destekli yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli, bu yılın ikinci yarısında satışa çıkacak.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum uzun şarj ömrü için tek başına yeterli değil.

Bu nedenle üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor. Özellikle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi Çinli şirketler bu konuda bir adım önde.

XIAOMI'DEN 200W HIZLI ŞARJ DESTEKLİ TELEFON

Gelen bilgilere göre Xiaomi, hızlı şarj konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkartacak. Şirket, 200W hızlı şarj destekli yeni amiral gemisi modelini bu yılın ikinci yarısında satışa sunmanın planlarını yapıyor.

Söz konusu 200W hızlı şarj teknolojisi; kablolu hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarjın birleşiminden oluşacak. Yani telefonun şarj adaptörü tek başına 200W'lık bir güç vermeyecek.

Xiaomi'nin şu anki amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 11, 115W şarj desteği ile satılıyor. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Mi 10 Extreme Commemorative Edition, 180W şarjı destekliyor.

HUAWEI SICAK BAKMIYOR

Geçtiğimiz yıl açıklama yapan Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, 200W hızlı şarj teknolojisine sahip olduklarını, ancak telefonlarda kuıllanmadıklarını açıklamıştı.

CEO'ya göre şu anda piyasada bulunan akıllı telefonlar için 65W şarj hızı gayet yeterli. Huawei'ye göre 120W veya 200W hızlı şarj değerleri, telefonların bataryasını olumsuz etkileyen gereksiz bir özellik.