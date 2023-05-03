Birleşmiş Milletler uyardı! Yapay zekaya dikkat Birleşmiş Milletler (BM) yapay zeka alanındaki teknolojik gelişimin suistimal edilmemesi için dikkatli bir şekilde denetlenmesi gerektiğini söylüyor.

AA

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

BM'den yapay zeka açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) yapay zeka alanındaki teknolojik gelişimin suistimal edilmemesi için dikkatli bir şekilde denetlenmesi gerektiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelere ilişkin yasal sorunlar bulunduğunu ifade ettiğini anımsattı.

Haq, Guterres'in söz konusu teknolojinin kötüye kullanılmaması için dikkatli bir şekilde denetlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini daha önce dile getirdiğini kaydetti.

Haq, söz konusu teknolojiyi geliştirenlerin dahi endişelerini dile getirmesinin "herkesin bir durup düşünmesi" ve hükümetlerin bu konudaki teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi gerektiğine işaret etti.