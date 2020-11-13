Bitcoin, 2 yıl aradan sonra 16 bin doların üzerine çıktı

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, ani bir yükselişle 16 bin dolar barajını geçti ve 17 bin dolara doğru ilerliyor.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, 16 bin dolar barajını aşarak 17 bin dolara doğru ilerliyor.

PayPal’in, geçtiğimiz haftalarda Bitcoin başta olmak üzere Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) için alım-satım desteği sunacağını açıklamasıyla birlikte değeri fırlayan Bitcoin, yükselişini sürdürüyor.

Ayrıca ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinin de fiyatları yükselttiği söyleniyor.

Şu anda 16 bin 250 (124 bin 351 TL) dolardan işlem gören Bitcoin, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden aynı seviyeye geldi.

5 BİN DOLARIN ALTINA İNMİŞTİ

2020 yılına dalgalı başlayarak 5 bin doların bile altını gören Bitcoin, yılın ikinci yarısında hızla yükselmiş ve son birkaç ayda 10 bin dolara kadar çıkmıştı. Ancak söz konusu PayPal kararından sonra 16 bin doları aşan kripto para birimi, 2020'nin rekorunu kırmış oldu.

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