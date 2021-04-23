Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum: 23 Nisan

Bitcoin 47 bin 500 dolardan döndü. Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2 bin 186 dolara geriledi. İşte Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ve güncel piyasa verileri...

14 Nisan'da 64 bin 863 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, ardından sert bir şekilde düşüşe geçmişti. 23 Nisan'da da düşüşünü sürdüren BTC, tüm Altcoin'leri peşinden sürüklemeye devam ediyor.

Bitcoin, bu sabah saatlerinde 47 bin 500 dolara kadar gerilerken, Ethereum başta olmak üzere birçok Altcoin'de de sert düşüşler gözlemlendi. Altcoin'lerin lideri olarak tabir edilen ETH, son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2 bin 186 dolara kadar geriledi.



Kripto piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, Bitcoin'in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına, toplam piyasa hacmi de 2 trilyon doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.40 düşüşle 495.38 dolara gerilerken, haftalık kaybı da yüzde 4.86 olarak hesaplandı.

BITCOIN DOMINANCE GRAFİĞİNDE SON DURUM

Bitcoin piyasa hakimiyeti (dominance) grafiğine baktığımızda, her ne kadar son 24 saatte biraz yükseliş olsa da haftalardır düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Güne yüzde 51,07 seviyelerinden başlayan BTC.D, şu anda 52,19 seviyelerinde.





ALTCOİN'LERİN PİYASAYA DEĞERİ DÜŞÜYOR

Altcoin'lerin toplam piyasa değeri ise son günlerde düşüş eğiliminde. Bitcoin'de yaşanan düşüşle birlikte şu Altcoin marketin değeri 830 milyar dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş; BTT, HOT, DENT, DOGE, VET ve WIN başta olmak üzere birçok Altcoin'in geri çekilmesine neden oldu.

Paylaşılan verilere göre, 24 saat içinde fiyatı gerileyen Altcoin'lere baktığımızda, toplam piyasa değeri 1.623.350.594 dolar olarak hesaplanan ve yüzde 31,51 oranında gerileyen DigiByte (DGB) isimli coin'i görüyoruz.

Yüzde 28,83 oranında düşen IOST (IOST) ikinci, yüzde 27,56 değer kaybeden Siacoin (SC) ise üçüncü sırada yer alıyor.

Verilerde ayrıca, yüzde 26,39 düşen BitTorrent (BTT) coin'i ve yüzde 25,91 oranında gerileyen Holo (HOT) listenin sırasıyla dördüncü ve beşinci sırasında yer buldu.

Kripto para piyasalarındaki alımların düşmesiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.