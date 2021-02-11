Bitcoin için harcanan enerji, Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 40'ını aştı

Bitcoin üretimi için bilgisayarlar tarafından bir yılda harcanan enerji, Türkiye'nin yıllık enerji tüketiminin yüzde 40'ını geride bıraktı.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Son dönemlerde ise hem Bitcoin hem de diğer kripto para birimlerinde yukarıya doğru bir hareket söz konusu.

Bitcoin üretimi, özel bilgisayarlar ve işlemciler tarafından karmaşık hesaplamalar gerçekleştirilerek yapılıyor ve bunun için haliyle elektrik harcanıyor.

ARJANTİN'İN TÜKETTİĞİ ELEKTRİĞİ GEÇTİ

Bitcoin'in değerinin son bir yılda yedi kattan fazla artması, daha fazla kişinin Bitcoin üretimine girmesine yol açtı. Böylece Bitcoin için harcanan enerji, tüm Arjantin'in tükettiği elektriği geride bıraktı.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 40'INI AŞTI

Bitcoin üretimi için bilgisayarlar tarafından bir yılda harcanan enerji, Türkiye'nin yıllık enerji tüketimini de yüzde 40'ını aşmış durumda.

Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre, Bitcoin üreticileri eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülkesi olacaktı.

Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurması ile daha da alevlenen Bitcoin'in, elektrik tüketimini artırması nedeniyle pek çok kişi, bu durumun çevreye zarar verdiğini düşünüyor.

Cambridge Üniversitesi'nde bu hesaplamayı yapan ekipten Michel Rauchs, "Bitcoin fiyatı çok düşmedikçe elektrik tüketiminde de bir azalma göremeyeceğiz." diyor.

Grafik: Ülkelerin elektrik tüketimi ve Bitcoin



