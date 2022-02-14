Bitcoin kazım oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Bitcoin kazım oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesinde

"Hash rate" olarak da ifade edilen Bitcoin kazım oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Son dönemlerin popüler kripto parası Bitcoin, her ne kadar biraz geri çekilse de yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.

Bitcoin ağının, sürekli olarak çalışabilmesi için saniyede harcadığı hesaplama gücü miktarına hash gücü deniyor. Tek bir bloğun çözümlenmesi için gereken süre H/S cinsinden ölçülüyor.

Geçen yıl, Çin’in kripto paraları yasaklaması ve madencileri ülkeden kovması ile adeta dibe vuran Bitcoin kazım oranları (hash rate), bu hafta sonunda tüm zamanların rekorunu kırdı.

BİR GÜNDE YÜZDE 31 ARTTI

Elde edilen verilere göre, geçtiğimiz cuma günü 188.4 EH/s olan kazım oranı, cumartesi günü yüzde 31,69 artarak 248.11 EH/s seviyesine çıktı. Geçen yıl aynı döneme göre bu oran yüzde 54,33 daha fazla.

ÇİN, ZİRVEYİ ABD'YE KAPTIRDI

Geçtiğimiz yıl toplam kazımlarda yüzde 34,25 paya sahip olan Çin, yasaklamaların ardından liderliği yüzde 35,4 ile ABD'ye kaptırdı.

Kazakistan’daki madencilere baskının artması ile birlikte ABD'nin payının yüzde 60'lara çıkabileceği belirtiliyor.