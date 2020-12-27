Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor: 27 bin doları aştı

Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor: 27 bin doları aştı

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, ani bir yükselişle 27 bin dolar barajını geçti ve 28 bin dolara doğru yükselişini sürdürüyor.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimlerinin başında geliyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık aranın ardından 17 bin dolar barajını aşarak 18 bin dolar seviyesine kadar yükselmişti

REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

PayPal’in, geçtiğimiz haftalarda Bitcoin başta olmak üzere Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) için alım-satım desteği sunacağını açıklamasıyla birlikte değeri fırlayan Bitcoin, hızlı yükselişine devam ediyor.

Şu anda 27 bin 718 (209 bin 478 TL) dolardan işlem gören Bitcoin, 30 bin dolara doğru adım adım ilerliyor.

5 BİN DOLARIN ALTINA İNMİŞTİ

2020 yılına dalgalı başlayarak 5 bin doların bile altını gören Bitcoin, yılın ikinci yarısında hızla yükselmiş ve son birkaç ayda 10 bin dolara kadar çıkmıştı.

Ancak söz konusu PayPal kararından sonra 18 bin doları aşan kripto para birimi, şu anda 30 bin dolara yaklaşarak yeni bir rekor kırmanın peşinde.