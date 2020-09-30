Bitki türlerinin yüzde 40'ı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Bilim insanları, dünyadaki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 40'ının yok olma riski altında olduğunu ortaya koydu.

İklim değişikliği nedeniyle birçok türün yok olma tehlikesi altında olduğu biliniyor. Ancak iklim değişikliği ile birlikte insan nüfusunun da her geçen yıl artması, bitki türlerini tehdit ediyor.

İngiltere'deki Kew Royal Botanic Gardens, yeni bitki türlerinin tespit edilmesi için 42 ülkeden 210 bilim insanının katkısıyla hazırlanan "Dünyadaki Bitkilerin ve Mantarların Durumu" raporunu yayınladı.

RİSK HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Raporda, 2016'da yüzde 21 olarak tespit edilen bitkilerin yok olma riskinin bu yıl itibarıyla 39,4'e çıktığı belirtildi.

Nesli tükenme riski altında olan bitki türü sayısının 140 bin olarak tahmin edildiği vurgulanılan raporda, bunlar arasında ilaç üretiminde kullanılan 723 bitkinin de bulunduğu belirtiliyor.

"YARIŞI KAYBEDİYORUZ"

Profesör Alexandre Antonelli, bitki türlerinin tespiti konusunda zamana karşı yarıştıklarını belirterek, "Zamana karşı yarışı kaybediyoruz, çünkü türler bulabildiğimizden ve isimlendirdiğimizden daha hızlı yok oluyor." ifadelerini kullandı.

Raporda, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 7.8 milyardan 10 milyara çıkmasının beklendiğine ve küresel nüfusu beslemek için yeni gıda kaynaklarına da ihtiyaç olduğuna dikkat çekilirken, 7 binden fazla yenilebilir bitki türünün milyonlarca kişi için besin kaynağı olarak kullanılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, bitki türlerinin neslinin tükenmesine en büyük tehdidin iklim değişikliğiyle yağmur ormanları gibi doğal yaşam alanlarının tarım alanına dönüştürülmesi olduğunu belirtiyor.