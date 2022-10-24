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    Biyometrik verileri izinsiz topladığı için Google'a dava açıldı

    Google, kullanıcıların biyometrik verilerini izinsiz bir şekilde topladığı ve bu verilerden para kazandığı iddiasıyla mahkemelik oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:21
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    Biyometrik verileri izinsiz topladığı için Google'a dava açıldı

    Son yıllarda teknoloji şirketlerinin karıştığı veri skandallarına bir yenisi daha eklendi. ABD merkezli Google, kullanıcıların biyometrik verilerini yasa dışı bir şekilde toplamakla suçlanıyor.

    ABD'nin Teksas eyaleti yetkilileri; Google Fotoğraflar, Google Asistan ve Nest Hub Max gibi ürünler kullanılarak, eyaletteki milyonlarca insanın biyometrik verilerinin yasa dışı olarak toplandığına inanıyor.

    Teksas'ta on yıldan uzun bir süredir kişilerin onaylarını almadan fotoğraflarının, ses kayıtlarının ve diğer biyometrik verilerinin toplanmasını yasaklayan bir yasa var.

    Google'a dava açıldı

    Eyalet yetkilileri, Google'ın bu yasaya uymadığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu.

    google apple

    Dava dilekçesinde yer alan bilgilere göre yetkililer, Google'ın bu yasayı açıkça ihlal ederek, en az 2015 yılından bu yana sayısız Teksaslıdan biyometrik veri topladığını ve bu kişilerin yüzlerini ve seslerini ticari amaçları için kullandığını iddia ediyor.

    Ekim ayının başında Arizona eyaleti, kullanıcıların konum verilerini yasa dışı olarak topladığı gerekçesiyle şirkete 85 milyon dolar para cezası kesmişti.


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