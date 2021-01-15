Blue Origin yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu gerçekleştirdi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, uzaya turist götürmek için geliştirdiği yeni uzay mekiğini test etti.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin Teksas eyaletindeki test merkezinde yapılan uçuşta roket ve kapsülden oluşan mekik uzaya fırlatıldı.

TEST BAŞARILI OLDU

"Yeniden Kullanılabilir Uzay Gemisi" (RSS) adı verilen 6 kişilik kapsül, uzay ile atmosferi ayırdığı varsayılan, dünyadan 100 kilometre yükseklikteki Karman Hattı'nı geçerek 107 kilometre irtifaya çıktıktan sonra paraşütle yere inmeyi başardı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roket de fırlatma görevinin ardından dünyaya geri döndü.

VSS UNITY BAŞARISIZ OLMUŞTU

Blue Origin gibi uzay turizmi alanında projeler geliştiren Virgin Galactic'in tasarladığı 6 kişilik yörünge altı mekiği "VSS Unity"nin 12 Aralık 2020'de yaptığı insansız test görevi başarısız olmuştu.

VMS Eve isimli taşıyıcı uçağa yerleştirilen "VSS Unity" mekiği, yerel saatle 10.24'te kalkış yaptı ve yaklaşık 15 kilometre yükseldi. Ancak uçak, bu yükseklikte mekiği gökyüzüne bırakmaya çalışırken, ateşleme sisteminde bir sorunla karşılaştı.

Daha önce Kaliforniya'daki Mojave Air ve Space Port'tan bir dizi test uçuşu gerçekleştiren Virgin Galactic, ilk defa mürettebatlı bir test gerçekleştirecekti.

Şirket yetkilileri, denemenin ileri tarihte yeni bir motorla tekrarlanacağını ifade etti.