BMW, tek tuşla araç rengini değiştiren teknolojisini tanıttı

BMW, tek tuşla aracın renginin değiştirilmesini sağlayan yeni teknolojisini CES 2022 fuarında görücüye çıkardı.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen ve geçen yıl internet üzerinden yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı, bu yıl 5-7 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenleniyor.

159 ülkeden 2 binden fazla markanın sahne aldığı fuarda, Alman otomobil üreticisi BMW de sahne aldı.

BMW, ARAÇ RENGİ DEĞİŞTİRME TEKNOLOJİSİNİ TANITTI

BMW, aracın gövde renginin tek bir tuşa basarak değişmesine imkan veren bir teknolojiyi CES 2022'de görücüye çıkardı.

Sistemin nasıl çalıştığı henüz belli olmasa da bu teknolojinin kulağa oldukça heyecan verici geldiğini söyleyebiliriz.

BMW'den tek tuşla araç rengini değiştiren teknoloji - VİDEO

Fuarda görücüye çıkan ve renk değiştirme teknolojisinin kullandığı BMW iX M60, iX xDrive50'yi temel alacak. Aynı batarya paketi (111.5 kWsa) ve çift motor konfigürasyonuna sahip araç, güç tarafında daha fazlasını sunacak.

Öte yandan iX M60'ın ise 600 beygirin üzerine çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca aracın daha agresif bir tasarım, yeni jant seçenekleri ve kabinde ufak güncellemelerle geleceğini söyleyebiliriz.

RENK TEKNOLOJİSİ HAKKINDA FAZLA BİLGİ YOK

BMW, yeni iX M60 ve aracın tek tuşla renk değiştirmesini sağlayan teknoloji hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Ayrıca yeni renk değiştirme teknolojisinin yalnızca bu araca mı özel olacağı yoksa bir konsept olarak mı kalacağı da açıklanmadı.

Öte yandan, aracın renk değiştirmesini sağlayan boyanın sıcaklığa hassas olduğu ve BMW’nin boyanın çok ısınması ya da soğuması ihtimaline karşı yedek bir araç getirdiği de belirtiliyor.



