BMW ve Mercedes, salgın nedeniyle CES 2022'ye katılmayacak

BMW ve Mercedes, son günlerde artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle fiziksel olarak CES 2022'ye katılmama kararı aldı.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.

2022 yılında tekrar yüz yüze yapılması planlanan CES, 5-8 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuar, son zamanlarda etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle tartışılmaya başlandı.

BMW VE MERCEDES DE ÇEKİLDİ

Aralarında Amazon, Meta (Facebook), Twitter ve Pinterest ve General Motors’un da olduğu çok sayıda şirket, Omicron varyantı sebebiyle bu etkinliğe ekip yollamayacaklarını açıklamıştı.

Yeni bir açıklama yapan Alman otomobil üreticileri BMW ve Mercedes de fiziksel olarak fuarda yer almayacaklarını açıkladı.

TANITIMLAR DİJİTALE TAŞINIYOR

BMW'den yapılan açıklamada, "BMW Group, uzun yıllardır Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yenilikleri sunuyor. Pandemi durumu nedeniyle şirketimiz, CES'te planlanan tüm medya faaliyetlerini Almanya'dan canlı yayınlanan tamamen dijital bir programa taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

Alman otomotiv devi fuarda, renk değiştiren gövde panelleri ve yüksek teknoloji araç içi sinema sistemi gibi teknolojilerini görücüye çıkarmayı planlıyordu.

Mercedes de fuarda fiziksel olarak yer almak yerine tüm yeniliklerini dijital ortamda sergileyecek.

Öte yandan, CES 2022'de fiziksel olarak yer almayacağını duyuran şirketlerin sayısı 50'yi aştı.