BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu

Kaliforniya merkezli Figure AI, BMW’nin Güney Carolina’daki tesisinde 11 ay boyunca görev yapan Figure 02 insansı robotlarını resmen emekliye ayırdı.

Bu pilot proje kapsamında robotlar, gerçek bir montaj hattında test edilerek üretim sürecine doğrudan katkı sağladı.

GERÇEK DÜNYA TESTİNİN KANITI: YARA İZLERİ

Şirket, robotların görev süreleri boyunca 30 binden fazla BMW X3 üretiminde yer aldığını ve 90 binden fazla sac metal parçasını taşıdığını açıkladı.

Figure CEO'su Brett Adcock, robotların üzerindeki çizik ve kirlerin, onların sadece bir demo ürünü olmadığının ve zorlu endüstriyel koşullarda çalıştığının kanıtı olduğunu vurguladı.

GÜNDE 10 SAAT MESAİ YAPTILAR

Hassasiyet oranının yüzde 99’un üzerinde olduğu belirtilen robotlar, sac parçalarını 5 milimetre toleransla kaynak aparatlarına yerleştirmeyi başardı.

Günde 10 saatlik vardiyalarla çalışan makineler, toplamda 1.250 saatin üzerinde mesai yaptı ve tesis içinde yaklaşık 320 kilometre yol gitti.

DENEYİMLER FIGURE 03'E AKTARILACAK

Süreç boyunca ön kol bölgesindeki karmaşık kablolama sisteminin ana arıza noktası olduğu tespit edilerek önemli mühendislik dersleri çıkarıldı.

Bu deneyimler, kablolama ve motor kontrolcülerinin iyileştirildiği ve ölçeklenebilir üretime hazır olduğu belirtilen yeni nesil Figure 03 modelinin geliştirilmesinde kullanılacak.