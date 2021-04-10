Boeing 737 Max uçaklarında yeni bir sorun ortaya çıktı

Boeing, filosunda 737 Max uçakların bulunduğu 16 havayolu şirketine potansiyel sorunları kontrol etmeden uçuş yapmaya devam etmemesi için tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, tartışmaların eşiğinde uçuşlarına son vermişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yasaklanan uçak, geçtiğimiz yıl mayıs ayı içerisinde yeniden üretime geçti ve tüm sorunlarını giderdi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yeniden yeşil ışık yakılan Boeing 737 Max, geçtiğimiz haziran ayında ise başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdikten sonra artık yolcu taşımaya hazır hale geldi.

American Airlines, Boeing'in sorunlu 737 Max uçağını kazalardan sonra kullanan ilk ABD'li şirket oldu. Ardından birçok havayolu şirketi, söz konusu uçakla yeniden seferlere başladı.





YENİ BİR HATA DAHA ORTAYA ÇIKTI

Boeing, yeni tip 737 Max uçaklarının elektrik sistemindeki bir parçanın yeterince topraklanıp topraklanmadığının kontrol edilmesi gerekeceğini ve ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ile iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Şirket, filosunda 737 Max uçakların bulunduğu 16 havayolu şirketine potansiyel sorunları kontrol etmeden uçuş yapmaya devam etmemesi için tavsiyede bulundu.

Bununla birlikte, topraklama çalışmalarının Boeing'e 20 milyar dolara mal olduğu belirtildi. Ancak, Boeing bu sorundan hangi havayollarının ve kaç uçağın etkilendiğini açıklamadı.

Yapılan anketler Amerikalı yolcuların yüzde 57'sinin 737 max tipi yolcu uçağı ile seyahat etmeyeceğini gösteriyor.

NE OLMUŞTU

2018 ve 2019 yıllarında iki korkunç uçak kazası yaşanmış ve 346 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu kazaların ise, Boeing 737 Max uçağındaki uçuş kontrol sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurdu ve hava sahalarını bu uçuşlara kapattı.

Boeing ile yaşanan uçak kazalarına, üretim hatasının yol açtığının tespit edilmesi üzerine "737 Max 8" tipi uçakların kullanılması Mart 2019'da yasaklanmıştı. 20 ay süren incelemeler ve güvenlik testlerinden sonra firmaya yeniden uçuş izni verildi.