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    Boğaziçili öğrenciler, hastadan alınan numuneyle yapay deri üretti

    Boğaziçili öğrenciler, hastadan alınan numuneyle yapay deri üretti

    Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Bilal Enes Okatar, Yüksek Lisans tezi için 3 arkadaşıyla birlikte çalışarak, yeni bir yöntemle yapay deri üretti.
    • 21.04.2022 - 23:13
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 23:14
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    Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenim gören Bilal Enes Okatar, Yüksek Lisans tezi için 3 arkadaşıyla birlikte başladıkları yapay deri projesinde büyük bir başarıya imza attı.

    3 yıllık çalışmanın ürünü

    Dünyadaki benzer çalışmalara nazaran daha düşük maliyette üretilen yapay deri konusundaki yapılan çalışmaya Bezmialem Üniversitesi de destek oldu. 3 yıllık çalışma üniversitenin laboratuvarlarında yürütüldü.

    Boğaziçili öğrenciler, kendi imkanlarıyla yapay deri üretti - VİDEO

    Yanın geçiren hastanın derisi çoğaltılıyor

    TRT Haber'den Abdülhavap Kartal'ın haberine göre; Biyomedikal Mühendisi Bilal Enes Okatar, "Biz aslında yanık geçiren hastalardan alınan küçücük bir numuneyle bir santimetrekarelik bir numuneyle hastanın yanık olan kısımlarını kaplayacak şekilde deri üretiyoruz laboratuvar ortamında. Bu deriyi aslında laboratuvar ortamda çoğaltmış oluyoruz" dedi.

    Boğaziçili öğrenciler, hastadan alınan numuneyle yapay deri üretti #1

    Doku reddine karşı ilaca gerek olmayacak

    Bezmialem Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit de "Doku nakillerinde bir başka insandan organ nakli edildiği zaman o doku reddi olmaması için immün spesifler ve o immün sistemi baskılayıcı ilaçlar vermek zorundasınız. Ama burada böyle bir şeye ihtiyaç yok" diye konuştu.

    Boğaziçili öğrenciler, hastadan alınan numuneyle yapay deri üretti #2

    Daha az maliyetle üretildi

    3 yıldır yapay deri üzerine çalışmalar yürütüyordu. Araştırma sonuç verdi, daha az kimyasalla ve daha az maliyetle yapay deri üretmeyi başladılar. Labaratuar çalışmaları tamamlandı. Şimdi bir sonraki aşama için fon arayışındalar.

    Boğaziçili öğrenciler, hastadan alınan numuneyle yapay deri üretti #3

    4 gencin çalışması, hayvan ve insan deneylerinin tamamlanmasıyla özellikle yanık tedavilerinde kullanılmaya başlanacak.

    Boğaziçili öğrenciler, hastadan alınan numuneyle yapay deri üretti #4

    Boğaziçili öğrenciler, hastadan alınan numuneyle yapay deri üretti #5

    Boğaziçili öğrenciler, hastadan alınan numuneyle yapay deri üretti #6


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