Borsada "yapay zeka" devrimi! OpenAI halka arz oluyor...

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, 2026 veya 2027 yıllarında gerçekleştirmesi beklenen devasa bir halka arz (IPO) için hazırlık yapıyor.

OpenAI’nin halka arz sonrası 1 trilyon dolara kadar ulaşabilecek bir piyasa değerlemesi hedeflediği konuşuluyor.

Reuters'a göre; süreç henüz erken aşamalarda olsa da, planlanan büyüklük teknoloji tarihinin en yüksek halka arzlarından biri olabilir.

Şirketin IPO süreciyle birlikte en az 60 milyar dolar sermaye toplaması bekleniyor.

Bu süreçte OpenAI'nin, kar amacı gütmeyen kuruluşu olan OpenAI Foundation’ı yeniden yapılandırdığı ve bu vakfın yeni yapıda %26 hisseye sahip olacağı belirtiliyor.

AÇIKLAMA GELDİ

OpenAI cephesinden konuyla ilgili yeni bir temkinli açıklama geldi.

Şirket sözcüsü, "Halka arz odak noktamız değil, bu nedenle bir tarih belirlemiş olamayız. Amacımız, herkesin yapay genel zekadan (AGI) faydalanabileceği kalıcı bir iş modeli oluşturmak" dedi.

Uzmanlara göre, OpenAI'nin halka arzı gerçekleşirse şirket Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devleriyle aynı ligde yer alabilecek tarihi bir adım atmış olacak.