Borsada "yapay zeka" devrimi! OpenAI halka arz oluyor...

- OpenAI, 2026 veya 2027'de gerçekleştirmesi beklenen 1 trilyon dolarlık değerlemeyle halka arz planlıyor.
- Bu süreçte en az 60 milyar dolar sermaye toplamayı hedefleyerek dev teknoloji şirketleri ligine katılmayı amaçlıyor.
- Ancak şirket, önceliğinin halka arz değil, yapay genel zekadan fayda sağlayacak bir iş modeli oluşturmak olduğunu vurguluyor.
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, 2026 veya 2027 yıllarında gerçekleştirmesi beklenen devasa bir halka arz (IPO) için hazırlık yapıyor.
OpenAI’nin halka arz sonrası 1 trilyon dolara kadar ulaşabilecek bir piyasa değerlemesi hedeflediği konuşuluyor.
Reuters'a göre; süreç henüz erken aşamalarda olsa da, planlanan büyüklük teknoloji tarihinin en yüksek halka arzlarından biri olabilir.
Şirketin IPO süreciyle birlikte en az 60 milyar dolar sermaye toplaması bekleniyor.
Bu süreçte OpenAI'nin, kar amacı gütmeyen kuruluşu olan OpenAI Foundation’ı yeniden yapılandırdığı ve bu vakfın yeni yapıda %26 hisseye sahip olacağı belirtiliyor.
AÇIKLAMA GELDİ
OpenAI cephesinden konuyla ilgili yeni bir temkinli açıklama geldi.
Şirket sözcüsü, "Halka arz odak noktamız değil, bu nedenle bir tarih belirlemiş olamayız. Amacımız, herkesin yapay genel zekadan (AGI) faydalanabileceği kalıcı bir iş modeli oluşturmak" dedi.
Uzmanlara göre, OpenAI'nin halka arzı gerçekleşirse şirket Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devleriyle aynı ligde yer alabilecek tarihi bir adım atmış olacak.