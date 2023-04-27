Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alıyor Bosch, ABD merkezli çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alacağını ve silisyum karbür çip üretimini artırmak için 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Son aylarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle üreticiler zor durumda kaldı.

Yeterince çip bulamayan üreticiler üretimi durdurma kararları alırken, birçok şirket de bu krizi çözebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

Avrupa otomotiv sektörünü dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için Almanya'da çip fabrikası kuran Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, şimdi de yeni bir satın alıma imza attı.

ABD'li TSI, Bosch bünyesine katılıyor

Bosch, ABD merkezli çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alacağını ve silisyum karbür çip üretimini artırmak için 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Üretimin 2026'da başlayacağı belirtilen açıklamada, Bosch'un yarı iletken işini silisyum karbür çiplerle genişleteceği ifade edildi.

Bosch'un yarı iletken işini sistematik olarak güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, 2030'un sonuna kadar küresel silisyum karbür çip portföyünü önemli ölçüde genişletmiş olacağı aktarıldı.

Açıklamada, planlanan yatırımın, yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CHIPS Yasası kapsamındaki federal finansman fırsatları ile eyalet teşviklerinden faydalanacağı belirtildi.