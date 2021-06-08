Bosch, Almanya’da otomobiller için çip fabrikası kurdu

Bosch, Almanya’da otomobiller için 1 milyar euro yatırımla çip üretim fabrikası kurduğunu duyurdu.

Son aylarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle üreticiler zor durumda kaldı.

Yeterince çip bulamayan üreticiler üretimi durdurma kararları alırken, birçok şirket de bu krizi çözebilmek için dev yatırımlar yapıyor.

Alman mühendislik ve teknoloji şirketi Bosch, Avrupa otomotiv sektörünü dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için Almanya'da çip fabrikası kurdu.

4 yıl önce inşasına başlanan fabrika tamamladı ve önümüzdeki eylül ayında otomotiv sektörü için çip üretimine başlayacak.

BOSCH TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Almanya'nın Dresden kentinde kurulan fabrika, 1 milyar euro yatırımla hayata geçti. Söz konusu tesis, Bosch'un tarihindeki en büyük yatırım oldu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, teknolojinin son özellikleriyle donatılmış böylesi bir fabrikanın "İnovasyonun beşiği olan Avrupa'nın rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacağını" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "Yarı iletken sanayisi, Almanya ve Avrupa'yı krize karşı daha dayanıklı yapmakla kalmayacak, aynı zamanda büyüme için yeni fırsatlar sunacak." dedi.

AVRUPA, DIŞA BAĞLI OLMAK İSTEMİYOR

Yılın ilk günlerinden itibaren bellek ithalatında yaşanan sıkıntılar, Avrupa otomobil endüstrisinin Asya'daki seri çip üreticilerine büyük ölçüde bağımlı olduğunu ortaya koydu.

Bu nedenle, Avrupa Birliği 2030 yılına kadar dünya çapında otomobil çipi üretimindeki payını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

