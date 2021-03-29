ABD'li robot şirketi Boston Dynamics, görevi yalnızca kutuları taşımak olan Stretch isimli yeni robotunun tanıtımını yaptı.

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Hyundai tarafından 1 milyar dolara satın alınan şirket, yeni bir robotunu daha görücüye çıkardı. Depolarda kullanılmak için geliştirilen Stretch isimli robotun tek görevi ise kutu indirmek ve taşımak olacak.

Boston Dynamics'in iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Michael Perry, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerden gelen taleplere göre bu robotu geliştirdiklerini ve Stretch'in, şirketin tek bir iş için ürettiği ilk robot olduğunu dile getirdi.





Perry, "Depolarda, kamyon boşaltmanın fiziksel olarak en zor ve tatsız işlerden biri olduğunu hemen hemen tüm şirketlerden duyduk. İşte burada Stretch devreye giriyor. " dedi.



STRETCH NELER SUNUYOR

Stretch, otomasyon için yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan mevcut depolardaki dar alanlarda hareket etmesine izin veren küçük bir mobil tabana sahip

Robot, çeşitli kutu ve küçültülmüş kılıfları tanımlayabilen ve kullanabilen gelişmiş algılama ve bilgisayar görüş kameralarına sahip bir kol ve bir akıllı kavrayıcı ile donatıldı.

Boston Dynamics, yeni depo robotu Stretch'i tanıttı VİDEO





SAATTE 800 KUTU TAŞIYOR

Robotu geliştirirken hıza odaklandıklarını belirten Michael Perry, Stretch'in saatte 800 kutuyu taşıyabildiğini söyledi.



