Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, ressam oluyor Boston Dynamics'in köpeğe benzeyen robotu Spot'un, bu kez de bir sanat galerisi için resim çizeceği açıklandı.

ensonhaber.com Geçtiğimiz yıllarda Hyundai tarafından satın alınan ABD’li mühendislik şirketi Boston Dynamics, robot köpeği Spot ile oldukça konuşulmuştu. Kıvraklığı ve refleksleriyle ön plana çıkan robot köpek Spot, şimdiye kadar birçok alanda kullanılmasıyla ses getirmişti. Spot şimdi de ressam oluyor Boston Dynamics'in köpeğe benzeyen robotu Spot'un, bu kez de bir sanat galerisi için resim çizeceği açıklandı. ABD'li ressam Agnieszka Pilat tarafından hayata geçirilen projede 3 adet Spot kullanılacak. Boston Dynamics'in özel olarak programlayacağı robotlar, bir duvarın üzerindeki tuvale yağlı boya ile resim çizecek. Agnieszka Pilat, eserleri Avustralya'da bulunan "National Gallery of Victoria" isimli resim galerisinde sergileyecek.