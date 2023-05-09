Bozanlar yandı! İşte 2022'nin en zor tamir edilen telefonları

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Electronics Hub tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 2022 yılının en kolay ve en zor tamir edilen akıllı telefonları belli oldu.
Telefonların ortalama onarım süreleri ve kolaylığını konu alan araştırmaya gelin daha yakından bakalım.
En zor tamir edilen telefonlar
Onarımı en zor telefon 60,3 dakika tamir süresi ile Google Pixel 7 (2022) oldu. Listenin devamında yer alan diğer modeller ise şu şekilde:
Galaxy Note 10
Apple iPhone SE 3
Redmi Note 7
Xiaomi Mi 9 2019
Huawei P30 Pro
Redmi Note 11 Pro
Google Pixel 3a XL
Galaxy A72 2021
Galaxy A53 5G 2021
En kolay tamir edilen telefonlar
2022 yılında en kolay onarılabilen telefonlar sırasıyla Motorola Moto G7, Samsung Galaxy A40 2019 ve Galaxy S22 Ultra oldu.
Sıralamanın devamı ise şöyle:
iPhone 11 Pro Max
iPhone 13
Poco M3
OnePlus Nord 2 5G
iPhone 14
POCO F3
iPhone 12