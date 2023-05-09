Bozanlar yandı! İşte 2022'nin en zor tamir edilen telefonları Electronics Hub, 2022 yılının en kolay ve en zor tamir edilen akıllı telefon modellerini açıkladı.

ensonhaber.com

Electronics Hub tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 2022 yılının en kolay ve en zor tamir edilen akıllı telefonları belli oldu.

Telefonların ortalama onarım süreleri ve kolaylığını konu alan araştırmaya gelin daha yakından bakalım.

En zor tamir edilen telefonlar

Onarımı en zor telefon 60,3 dakika tamir süresi ile Google Pixel 7 (2022) oldu. Listenin devamında yer alan diğer modeller ise şu şekilde:

Galaxy Note 10

Apple iPhone SE 3

Redmi Note 7

Xiaomi Mi 9 2019

Huawei P30 Pro

Redmi Note 11 Pro

Google Pixel 3a XL

Galaxy A72 2021

Galaxy A53 5G 2021

En kolay tamir edilen telefonlar

2022 yılında en kolay onarılabilen telefonlar sırasıyla Motorola Moto G7, Samsung Galaxy A40 2019 ve Galaxy S22 Ultra oldu.

Sıralamanın devamı ise şöyle:

iPhone 11 Pro Max

iPhone 13

Poco M3

OnePlus Nord 2 5G

iPhone 14

POCO F3

iPhone 12